"Куди хочемо, туди й пуляємо": політтехнолог висміяв фейки про паузу в ударах по НПЗ

Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу розвіяв твердження іноземних журналістів про те, що Україна буцімто призупинила атаки через прохання Вашингтона перед виборами до Конгресу США. За його словами, розповсюдження подібних тез у закордонній пресі свідчить про системну інформаційну роботу Москви.

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Провал російських наративів

Нещодавно видання The Wall Street Journal поширило інформацію, що Київ нібито поставив на паузу операції проти ворожої нафтопереробки. Проте нічний наліт дронів повністю спростував такі припущення, адже на заводі в Самарській області спалахнуло щонайменше 11 осередків вогню, а міноборони агресора заявило про понад тисячу безпілотників у небі над Росією. Сили оборони цілеспрямовано били по ключових технологічних установках ВТ-4, ВТ-6 та ЛОУ.

Загородній наголосив, що поява таких матеріалів зумовлена фінансовими вливаннями Кремля.

Бюджет Росії на розміщення різної інформації в західних ЗМІ достатньо великий, а чесні люди коштують дорого, тому вони так і пишуть. Україна показує, що це, звичайно, дуже добре, що там є якісь побажання, але у нас є своя історія, у нас є власна зброя, куди хочемо, туди і пуляємо– зазначив експерт.

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Чітка дипломатична рамка

Також не спрацювали й спроби залякати світ коливанням цін на пальне в США, оскільки американські нафтогазові компанії захистили власні комерційні інтереси на внутрішньому ринку.

Україна показує, що у нас іде війна, удари по Україні йдуть. Зеленський сформулював чітку дипломатичну рамку: ми показували, що готові не бити, а вони не захотіли. І тому, звичайно, винуваті в цьому росіяни. Ми завжди виправляємо оцю рамку, яку намагаються нав'язати росіяни всьому світу, що вони начебто постраждала сторона і тільки обороняються– підсумував Тарас Загородній.

Раніше політолог Петро Олещук зазначав, що відновлення ударів по НПЗ стало прямою відповіддю на системний російський терор і гострий брак ракет для ППО. Також Володимир Зеленський наголошував, що ураження нафтової галузі Росії є питанням справедливості за знищення української енергетики.