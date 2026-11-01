США просили Україну припинити удари по російських НПЗ на 30 днів: що відповів Київ

Про це повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на українських посадовців.

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Чи погодилася Україна призупинити удари по російських НПЗ?

29 жовтня The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомила, що Україна нібито погодилася зробити паузу в атаках на російські НПЗ під тиском адміністрації Трампа. За даними видання, вона мала тривати щонайменше до проміжних виборів у США та могла продовжитися в листопаді.

Однак українські посадовці спростували цю інформацію. Вони підтвердили, що представник президента США Джаред Кушнер справді пропонував утриматися від ударів протягом 30 днів, але Київ не погоджувався на такі умови.

Джаред запропонував нам не завдавати ударів по нафтопереробних заводах протягом 30 днів. Однак ніхто не віддавав такого наказу— розповів високопоставлений український посадовець.

Він також зазначив, що не знає, звідки The Wall Street Journal отримала інформацію про нібито домовленість.

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Ще 27 жовтня президент України Володимир Зеленський заперечував повідомлення про наказ призупинити удари по російських НПЗ. За його словами, українські військові намагалися діяти обережніше, однак відповідного розпорядження не отримували.

Інший високопоставлений український посадовець повідомив The Kyiv Independent, що Україна продовжуватиме атакувати російську нафтову інфраструктуру. Водночас Київ не планує публічно брати на себе відповідальність за такі удари, щоб не створювати враження навмисного протистояння з адміністрацією Трампа.

Чи була пауза в українських ударах по Росії?

За даними The Kyiv Independent, коротка перерва в атаках на російську нафтову інфраструктуру все ж була. Вона настала після того, як 11 жовтня Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив про так зване "енергетичне перемир'я".

Україна призупинила удари приблизно на 72 години. Однак Росія не дотрималася оголошених умов і вже за кілька годин після заяви Трампа атакувала крилатими ракетами Харківську ТЕЦ-5.

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Видання також із посиланням на джерело, близьке до американської адміністрації, пише, що значна частина заяв Вашингтона щодо українських ударів по російських НПЗ була спрямована на внутрішню аудиторію США.

За словами співрозмовника журналістів, ЦРУ продовжує передавати Україні розвіддані про розташування російських систем ППО, що допомагає завдавати далекобійних ударів по території Росії.

Які російські НПЗ нещодавно атакувала Україна?

30 жовтня українські безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на підприємстві спалахнула пожежа. Компанія Fire Point підтвердила використання своїх далекобійних дронів FP-1.

Російський віцепрем'єр Олександр Новак також заявив, що 30 жовтня Україна атакувала три нафтопереробні заводи та один газохімічний комплекс. За його словами, після короткої паузи удари по російській нафтовій інфраструктурі відновилися.

Раніше у Кремлі цинічно заявляли, що Київ нібито ігнорує прохання Трампа припинити атаки на нафтові підприємства. Водночас аналітики зазначали, що вибухи на заводах ворога розвіюють фейки про паузу в операціях.