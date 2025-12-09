Задолго до Путина было понимание, что Украина не вступит в НАТО, – Трамп
- Дональд Трамп отметил, что невозможность вступления Украины в НАТО была очевидной задолго до требований Владимира Путина.
- Трамп вспомнил, что Зеленский на первой встрече с Путиным высказал две вещи, звучавшие якобы "не очень приятно".
Дональд Трамп утверждает, что невозможность вступления Украины в НАТО якобы была очевидна еще до Владимира Путина. Кроме того, американский лидер вспомнил первую встречу Владимира Зеленского с российским диктатором.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью президента США для Politico.
Что сказал Трамп о вступлении Украины в НАТО?
Дональд Трамп заявил, что ранее якобы было очевидно, что Украина вряд ли вступит в НАТО. Он отметил, что это понимание существовало задолго до соответствующих требований Владимира Путина.
Это всегда было так, задолго до Путина... А сейчас они начали настаивать,
– заявил Трамп.
Также американский лидер вспомнил первую встречу президентов Украины и России. Тогда Владимир Зеленский якобы сразу назвал два приоритета Украины, среди которых было и членство в Альянсе.
Знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу возвращения Крыма, и мы будем членами НАТО",
– сказал президент США.
Трамп считает, что те слова Зеленского прозвучали якобы "не очень приятно".
Вступление Украины в НАТО: последние новости
Генсек НАТО Марк Рютте, на фоне обнародования мирного плана США, заявлял, что вопросы, связанные с Альянсом в мирном соглашении по Украине, будут рассматривать отдельно
Украина сообщила НАТО, что не согласится на двусмысленные гарантии безопасности. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что договоренности должны быть конкретными и взаимными.
Ранее сообщалось, что НАТО и в дальнейшем готово к вступлению Украины, однако решение требует единодушной поддержки всех союзников.