В США были разгневаны и шокированы, когда Украина потопила крейсер "Москва", – NYT
- Украинские военные без предупреждения потопили российский крейсер "Москва", что вызвало возмущение и шок в США.
- Атака на российский корабль удивила американских чиновников, поскольку США не планировали позволять такие удары по символам российской мощи.
- Этот инцидент стал неожиданностью для Вашингтона и вызвал панику, поскольку США не ожидали, что Украина имеет ракеты, способные поражать такие цели.
Американские чиновники выразили возмущение после того, как украинские военные без предупреждения нанесли успешный удар по флагману Черноморского флота России, крейсеру "Москва". В то же время они были шокированы способностью Украины к таким ударам.
США не планировали позволять Украине наносить такие удары по "символам российской мощи". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
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В США были шокированы ударом по "Москве"
Как сообщает The New York Times, в своем расследовании о роли США в украинских военных операциях, этот эпизод стал неожиданностью для Вашингтона и вызвал неоднозначную реакцию.
Два месяца после начала полномасштабной войны украинские генералы прибыли в Висбаден (Германия), где согласовали с американскими военными сотрудничество в сферах разведки, стратегического планирования и технологий.
Примерно за две недели до того, американские и украинские военно-морские офицеры находились на плановом звонке для обмена разведданными, когда на их радарных экранах появилось сообщение о потоплении российского крейсера "Москва".
По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, американцы удивленно воскликнули: "О, это же Москва!", а украинцы лишь сказали: "О боже. Большое спасибо. До свидания".
NYT отмечает, что атака на российский корабль вызвала гнев среди американских чиновников, а также удивление тем, что Украина имела ракеты, способные поражать такие цели.
Кроме того, этот удар вызвал панику в Вашингтоне, поскольку администрация тогдашнего президента Джо Байдена не планировала позволять Киеву атаковать "такой мощный символ российской мощи".