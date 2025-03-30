США не планировали позволять Украине наносить такие удары по "символам российской мощи". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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В США были шокированы ударом по "Москве"

Как сообщает The New York Times, в своем расследовании о роли США в украинских военных операциях, этот эпизод стал неожиданностью для Вашингтона и вызвал неоднозначную реакцию.

Два месяца после начала полномасштабной войны украинские генералы прибыли в Висбаден (Германия), где согласовали с американскими военными сотрудничество в сферах разведки, стратегического планирования и технологий.

Примерно за две недели до того, американские и украинские военно-морские офицеры находились на плановом звонке для обмена разведданными, когда на их радарных экранах появилось сообщение о потоплении российского крейсера "Москва".

По словам бывшего высокопоставленного чиновника США, американцы удивленно воскликнули: "О, это же Москва!", а украинцы лишь сказали: "О боже. Большое спасибо. До свидания".

NYT отмечает, что атака на российский корабль вызвала гнев среди американских чиновников, а также удивление тем, что Украина имела ракеты, способные поражать такие цели.

Кроме того, этот удар вызвал панику в Вашингтоне, поскольку администрация тогдашнего президента Джо Байдена не планировала позволять Киеву атаковать "такой мощный символ российской мощи".