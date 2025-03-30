США не планували дозволяти Україні завдавати таких ударів по "символах російської могутності". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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У США були шоковані ударом по "Москві"

Як повідомляє The New York Times, у своєму розслідуванні щодо ролі США в українських військових операціях, цей епізод став несподіванкою для Вашингтона та викликав неоднозначну реакцію.

Два місяці після початку повномасштабної війни українські генерали прибули до Вісбадена (Німеччина), де узгодили з американськими військовими співпрацю у сферах розвідки, стратегічного планування та технологій.

Приблизно за два тижні до того, американські та українські військово-морські офіцери перебували на плановому дзвінку для обміну розвідданими, коли на їхніх радарних екранах з’явилося сповіщення про потоплення російського крейсера "Москва".

За словами колишнього високопосадовця США, американці здивовано вигукнули: "О, це ж Москва!", а українці лише сказали: "О боже. Дуже дякуємо. До побачення".

NYT зазначає, що атака на російський корабель викликала гнів серед американських посадовців, а також здивування тим, що Україна мала ракети, здатні вражати такі цілі.

Крім того, цей удар спричинив паніку у Вашингтоні, оскільки адміністрація тодішнього президента Джо Байдена не планувала дозволяти Києву атакувати "такий потужний символ російської могутності".