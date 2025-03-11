Украина согласилась принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней
- Украина согласилась на предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней, с возможностью продления по взаимному согласию сторон.
- США отменят паузу в обмене разведданными и возобновят военную помощь; обсуждены гуманитарные инициативы, такие как обмен военнопленными и освобождение незаконно удерживаемых лиц.
- Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность с ее стороны является ключом к достижению мира.
В Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и Украины. По их результатам Киев выразил готовность к немедленному прекращению огня на 30 дней.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.
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Что известно о прекращении огня в Украине
Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней. Кроме того, этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Россией.
Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира,
– говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США.
Кроме того, США немедленно отменят паузу в обмене разведданными и возобновляют военную помощь.
Стороны также обсудили важность гуманитарных инициатив в мирном процессе, в частности во время упомянутого режима прекращения огня. Включая обмен военнопленными, освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно депортированных украинских детей.