Украина согласилась принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней

В Саудовской Аравии состоялись переговоры между представителями США и Украины. По их результатам Киев выразил готовность к немедленному прекращению огня на 30 дней.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Что известно о прекращении огня в Украине

Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней. Кроме того, этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Россией.

Соединенные Штаты доведут до сведения России, что взаимность со стороны России является ключом к достижению мира,

– говорится в совместном заявлении по итогам встречи делегаций Украины и США.

Кроме того, США немедленно отменят паузу в обмене разведданными и возобновляют военную помощь.

Стороны также обсудили важность гуманитарных инициатив в мирном процессе, в частности во время упомянутого режима прекращения огня. Включая обмен военнопленными, освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц и возвращение принудительно депортированных украинских детей.