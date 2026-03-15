ВСУ расширили "зону смерти" для россиян втрое благодаря дронам, – The Telegraph

Силы обороны Украины "душат" россиян на передовой благодаря увеличению зоны поражения БпЛА. Такая стратегия делает невозможным нормальную жизнь оккупантов и перевозки техники с личным составом.

Такая стратегия превратила районы, что когда-то считались безопасными, в "смертельные зоны". Об этом сообщили в The Telegraph.

Как новая стратегия работает на передовой?

Украина усилила применение высокоточных дронов, уничтожая российские системы противодействия БпЛА. Это позволило увеличить дальность ударов примерно до 150 километров от фронта.

Дроны постоянно наблюдают, постоянно наносят удары. Это замедляет их, нарушает их ритм и дает нам пространство для контроля поля боя, не отправляя людей на смерть,

– заявил украинский военный.

В издании отметили, что Украина в 2026 году начала применять тяжелые ударные дроны, в частности систему "Немезис". Российские военные называют их "Бабой Ягой" из-за способности ночью атаковать системы РЭБ и ПВО.

Удары по российским системам ПВО, в частности "Бук", "Тор" и "Панцирь-С1", ослабили оборону оккупантов и заставили их использовать устаревшую технику.

В The Telegraph отметили, что пока все попытки России ослабить господство Украины в небе были в основном безрезультатными.

