Украина – мировая "столица" дронов: почему Пентагон заинтересовался украинскими БПЛА

Американские военные стартапы потратили миллиарды долларов на разработку беспилотников, которые Пентагон считает критически важными для будущих конфликтов. Но реальность на поле боя показала, что многие из этих дронов являются дорогими и неэффективными.

Между тем украинские производители, работая в условиях войны и ограниченных ресурсов, научились быстро создавать и совершенствовать беспилотники, которые действительно работают. Сегодня американские оборонные компании объединяются с украинскими разработчиками, чтобы вместе создавать надежные боевые дроны. И этот неожиданный союз уже привлек внимание Министерства обороны США.

Подробнее – в адаптации материала The Wall Street Journal, который сделал 24 Канал.

В чем интерес США в украинской дроновой отрасли

Калифорнийский стартап CX2 в прошлом году заключил соглашение об интеграции своего программного обеспечения и сенсоров в украинские дроны. Это сотрудничество уже получило одобрение одного из подразделений американских военных и, вероятно, вскоре будет поставлять беспилотники армии США.

Ни одна американская компания не успевает за Украиной. Их техника работает. Они имеют самую строгую лабораторию для боевых испытаний,

– заявил соучредитель CX2 Нейтан Минц.

Заинтересованность Пентагона в сотрудничестве с украинскими производителями подчеркивает проблемы американских оборонных стартапов и успехи Украины в сфере дронов после начала полномасштабного вторжения России. Несмотря на приоритетность развития автономных беспилотников для Пентагона, в США так и не произошел настоящий прорыв в этой области.

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Обратите внимание! По оценкам Минобороны США, страна способна выпускать до 100 000 дронов в год.



В 2023 году Украина создала более двух миллионов беспилотников. Некоторые модели, заинтересовавшие Пентагон, способны преодолевать сотни миль со взрывчаткой и уже применяются для атак на территории России.

Украинские компании, которые производят беспилотники, уже начинают задумываться над будущим после войны. И несмотря на возможные мирные переговоры, сотрудничество между Украиной и США в сфере беспилотников только укрепляется.

Американские военные тестируют дрон CX2 Wraith в Германии в январе / Фото CX2

Даже дипломатические изменения вряд ли разрушат прочные связи между украинскими и американскими стартапами в сфере дронов, а также не остановят усилия Пентагона по внедрению инновационных решений из Украины, говорят представители оборонной сферы и основатели стартапов.

Украина – "столица" дронов

Для украинских производителей дронов рост отрасли напрямую зависит от выхода на международные рынки. В самой Украине прибыль компаний ограничена, а государство не может выкупать все беспилотники, которые выпускаются.

Чтобы после войны отрасль стала двигателем экономического развития, украинские стартапы ищут клиентов и инвесторов в США.

Украина дала четко понять, что после войны она намерена стать мировой столицей дронов,

– говорит Дерек Уитли, соучредитель стартапа Vivum, который поставляет программное обеспечение для автономных систем министерству обороны США.

Украинские беспилотники стоят в десять раз дешевле американских аналогов. Они уже доказали свою эффективность на поле боя, работая даже в условиях, когда радио- и спутниковую связь блокируют средства РЭБ.

Между тем американские стартапы работают медленнее: разработка, производство и обновление беспилотников занимает больше времени, а сами дроны часто не выдерживают условий жесткой радиоэлектронной борьбы. Многие американские компании, которые привезли свои беспилотники в Украину, увидели, как те падали с неба или не выполняли миссии.

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Министерство обороны США впервые заключило контракты с двумя украинско-американскими партнерствами через Defense Innovation Unit (DIU) – подразделение, которое занимается внедрением новых технологий в военную сферу.



Эти компании весной протестируют свои дальнобойные ударные дроны в Украине, после чего смогут побороться за контракты на серийное производство для Пентагона.

Мы хотим получить лучшие технологии, и мы видим их в Украине,

– заявил Трент Эменекер, контрактник DIU, который курирует проекты автономных систем.

Кроме того, впервые в истории украинский производитель беспилотников попал в список утвержденных поставщиков для американских военных.

Украинские дроны для армии США

Компания Skyfall, которая провела более 1,5 миллиона боевых миссий для Украины и выпускает тысячи дронов ежедневно, готовится к выходу на американский рынок. Ее ударные беспилотники, оснащенные программным обеспечением и сенсорами от CX2, могут получить одобрение Пентагона уже в этом году, если пройдут необходимые проверки безопасности.

Стартап CX2 основали в 2023 году Нейтан Минц и трое других предпринимателей, в частности бывший инвестор Andreessen Horowitz Портер Смит. Его технологии помогают беспилотникам работать автономно в условиях глушения сигналов, а также выявлять и атаковать вражеские дроны и цели.

Питтсбургский стартап Swan разрабатывает программное обеспечение для автономного управления дронами и уже сотрудничает с украинской компанией, получившей контракт от DIU.

Соучредитель CX2 Портер Смит (слева) с командой на испытаниях в Германии в январе / Фото CX2

Еще один стартап из Питтсбурга, KEF Robotics, создал совместное предприятие с киевской компанией Sensorama Lab для разработки программного обеспечения и сенсорных систем, которые позволяют беспилотникам ориентироваться в зоне глушения и находить цели, оставаясь малозаметными. Это предприятие, получившее название Blue Arrow, уже получило заказы от европейских армий и привлекает инвестиции от американских венчурных фондов.

В течение ближайших двух недель Blue Arrow протестирует свои беспилотники на передовой в сотрудничестве с элитным украинским подразделением.

Ни одна компания в США не может конкурировать с уровнем производства, который сейчас есть в Украине,

– подчеркивает Ольга Погода, соучредитель Blue Arrow.

Какие препятствия на пути украинских дронов к мировому рынку

Украинские производители беспилотников лоббируют отмену экспортных ограничений, но на пути могут стать политика и зависимость от китайских компонентов.

Несмотря на растущую заинтересованность США в украинских беспилотниках, их выход на мировой рынок затрудняют многочисленные барьеры. Главный из них – ограничения на экспорт, установленные правительством Украины.

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Украинские производители дронов уже объединились, чтобы убедить Киев отменить запрет на продажу беспилотников за границу, а также совместно с американскими партнерами ищут альтернативные способы выхода на международный рынок.

Компания Skyfall пытается получить специальное разрешение от украинского правительства на продажу своих ударных беспилотников США.

Те детали, которые мы не можем продать Украине из-за нехватки средств, мы могли бы поставлять американцам, европейцам или странам Балтии,

– объясняет Елена Душенок, руководитель отдела развития Skyfall.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассматривает возможность экспорта оружия в страны, которые поставляют Киеву военную помощь. Однако усиление напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном может осложнить процесс поставки украинских беспилотников в США.

Пресс-секретарь Министерства стратегических отраслей Украины отказалась от комментариев, пишет The Wall Street Journal.

Еще одна проблема для украинских производителей – зависимость от китайских комплектующих. Чтобы получить возможность поставлять дроны Пентагону, компании придется искать альтернативных поставщиков.

Дрон, оснащенный технологией Blue Arrow, совместного предприятия питтсбургского стартапа KEF Robotics и украинской компании Sensorama Lab / Фото Blue Arrow

Однако, несмотря на политические риски, украинские производители беспилотников не собираются останавливаться.

Компания Sine.Engineering, которая разрабатывает радиооборудование и навигационное программное обеспечение для беспилотников и украинских военных, открывает новое подразделение за пределами Украины, в Европе. Это позволит ей расширить производство и продажи, в частности компаниям США, которые поставляют беспилотники для Пентагона.

Одним из наших главных приоритетов этого года является выход на внешние рынки,

– отметил генеральный директор Sine.Engineering Андрей Чулик.

По его словам, доходы от международных контрактов позволят вкладывать больше средств в разработку новых технологий для борьбы с Россией.