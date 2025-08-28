Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 28 августа поговорила по телефону с украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Соответствующие контакты касались атаки России на Киев, во время которой в частности, ударили по офису Представительства ЕС в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в соцсети Х.

Смотрите также Пока мир ищет мира, Россия отвечает ракетами: реакции ЕС, НАТО и мировых лидеров на атаку Россия отвечает ракетами: реакции ЕС НАТО и мировых лидеров на атаку

О чем заявила фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен сообщила о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, а затем и с Дональдом Трампом. Причиной телефонных звонков она назвала массированный удар по Киеву, из-за чего пострадал офис ЕС.

Она подчеркнула, что Владимир Путин обязан "сесть за стол переговоров".

Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза,

– говорится в сообщении.

По ее словам, Европа полностью играет свою роль в соответствующем контексте. Речь идет об оборонном инструменте SAFE, который, по мнению президента Еврокомиссии, станет чрезвычайно важным для укрепления украинской армии.

Также она назвала последнюю атаку на Киев наиболее смертоносной с июля. Она заверила, что ЕС продолжит "оказывать максимальное давление на Россию" из-за агрессии, в частности анонсировала представление нового пакета санкций.

Что известно об атаке на Киев?