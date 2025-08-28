Из-за массированной атаки на Киев: фон дер Ляйен поговорила с Зеленским и Трампом
- Урсула фон дер Ляйен провела телефонные разговоры с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом из-за атаки на Киев, которая задела офис ЕС.
- Фон дер Ляйен подчеркнула необходимость переговоров с Владимиром Путиным и подчеркнула важность оборонного инструмента SAFE для ВСУ.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 28 августа поговорила по телефону с украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Соответствующие контакты касались атаки России на Киев, во время которой в частности, ударили по офису Представительства ЕС в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее публикацию в соцсети Х.
О чем заявила фон дер Ляйен?
Урсула фон дер Ляйен сообщила о телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, а затем и с Дональдом Трампом. Причиной телефонных звонков она назвала массированный удар по Киеву, из-за чего пострадал офис ЕС.
Она подчеркнула, что Владимир Путин обязан "сесть за стол переговоров".
Мы должны обеспечить справедливый и длительный мир для Украины с твердыми и надежными гарантиями безопасности, которые превратят страну в стального дикобраза,
– говорится в сообщении.
По ее словам, Европа полностью играет свою роль в соответствующем контексте. Речь идет об оборонном инструменте SAFE, который, по мнению президента Еврокомиссии, станет чрезвычайно важным для укрепления украинской армии.
Также она назвала последнюю атаку на Киев наиболее смертоносной с июля. Она заверила, что ЕС продолжит "оказывать максимальное давление на Россию" из-за агрессии, в частности анонсировала представление нового пакета санкций.
Что известно об атаке на Киев?
Россия осуществила массированный удар по Киеву в ночь на 28 августа. Есть последствия на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.
Также в Киеве, кроме здания представительства Евросоюза, пострадал офис Британского Совета. Сибига призвал мировых лидеров отреагировать на очередной массированный обстрел, которым Россия грубо нарушила Венскую конвенцию.
Известно, что во время поисково-спасательной операции работники ГСЧС продолжают обнаруживать тела погибших. Вражеский удар унес жизни уже 18 человек. Это информация по состоянию на 14:51. Погибли, в частности, четверо детей.