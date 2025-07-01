USAID больше не будет оказывать иностранную помощь: программы переходят под контроль Госдепа

С 1 июля Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает реализацию программ иностранной помощи. Теперь часть этих программ теперь будет управляться Государственным департаментом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио на платформе Substack.

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Рубио сделал заявление относительно USAID

Марко Рубио заявил, что каждый государственный служащий обязан заботиться, чтобы программы, которые они финансируют, отвечали интересам США.

Во время тщательного пересмотра администрацией Трампа тысяч программ и более 715 миллиардов долларов расходов с учетом инфляции в течение десятилетий стало очевидно, что Агентство США по международному развитию (USAID) существенно не соответствует этому стандарту,

– объяснил госсекретарь США.

По его словам, программы иностранной помощи, которые соответствуют политике администрации и продвигают интересы США, теперь будет администрировать Государственный департамент. Это позволит реализовывать их "с большей подотчетностью, стратегией и эффективностью".

Мы не будем извиняться за признание того, что давняя преданность Америки гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна соответствовать внешней политике "Америка прежде всего",

– подытожил Рубио.

Напомним, 24 февраля 2025 года администрация Дональда Трампа начала массовые сокращения в USAID, которые коснутся тысяч сотрудников.

Аналитики прогнозируют, что дальнейшее сокращение финансирования Агентства, сочетающееся с потенциальной ликвидацией USAID, может привести к более 14 миллионам смертей до 2030 года. Речь идет в частности о 4,5 миллионах смертей среди детей в возрасте до 5 лет.