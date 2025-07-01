Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lancet и Reuters.

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Действия Трампа приведут к миллионам смертей в ближайшие годы

Благодаря программам, финансируемым USAID, за последние два десятилетия удалось предотвратить более 91 миллиона смертей во всем мире, в том числе 30 миллионов смертей среди детей.

Аналитики прогнозируют, что дальнейшее сокращение финансирования, что сочетается с потенциальной ликвидацией USAID, могут привести к более 14 миллионов дополнительных смертей до 2030 года, в частности 4,5 миллиона смертей среди детей в возрасте до 5 лет.

Отмечается, что США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи в мире, на их долю приходится не менее 38% всех взносов, зафиксированных ООН. В 2024 году США выделили на международную помощь 61 миллиард долларов, более половины из которых были направлены через USAID.

Наши прогнозы показывают, что если резкое сокращение финансирования, объявленное и реализованное в первой половине 2025 года, не будет отменено, то к 2030 году может произойти ошеломляющее количество смертей, которых можно было бы избежать,

– считают в Lancet.

Напомним, в марте 2025 года команда Трампа сократила более 80% программ USAID. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что примерно 1000 программ, которые остались, будут администрироваться "эффективнее".