Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо на платформі Substack.

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Рубіо зробив заяву щодо USAID

Марко Рубіо заявив, що кожен державний службовець має обов'язок дбати, щоб програми, які вони фінансують, відповідали інтересам США.

Під час ретельного перегляду адміністрацією Трампа тисяч програм та понад 715 мільярдів доларів витрат з урахуванням інфляції протягом десятиліть стало очевидно, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) суттєво не відповідає цьому стандарту,

– пояснив держсекретар США.

За його словами, програми іноземної допомоги, які відповідають політиці адміністрації та просувають інтереси США, тепер адмініструватиме Державний департамент. Це дозволить реалізовувати їх "з більшою підзвітністю, стратегією та ефективністю".

Ми не будемо вибачатися за визнання того, що давня відданість Америки гуманітарній допомозі та економічному розвитку за кордоном має відповідати зовнішній політиці "Америка перш за все",

– підсумував Рубіо.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року адміністрація Дональда Трампа почала масові скорочення в USAID, які торкнуться тисяч співробітників.

Аналітики прогнозують, що подальше скорочення фінансування Агентства, що поєднується з потенційною ліквідацією USAID, може призвести до понад 14 мільйонів смертей до 2030 року. Йдеться зокрема про 4,5 мільйона смертей серед дітей віком до 5 років.