Уже во второй раз: Иран снова запустил баллистику на Турцию

В понедельник, 9 марта, Иран снова выпустил баллистическую ракету в направлении Турции: ее перехватили системы противовоздушной обороны НАТО.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на Минобороны Турции.

Что известно об атаке на Турцию?

Министерство обороны Турции сообщило, что баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, вошла в воздушное пространство Турции. После этого ее перехватили системы противовоздушной обороны НАТО.

Обломки ракеты упали вблизи города Газиантеп в южно-центральной части Турции, жертв в результате атаки нет.