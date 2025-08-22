"Возможно, не он настоящий хозяин в Кремле": в ЕС высмеяли Путина после заявлений Лаврова
- В ЕС высмеяли Путина после заявлений, которые сделал глава МИД России Сергей Лавров.
- Еврокомиссар предположил, что Путин – не настоящий "хозяин Кремля", а марионетка Лаврова.
Еврокомиссар Андрюс Кубилюс высмеял Путина после заявлений, которые сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Кубилюс предположил, что Путин, возможно, не настоящий глава Кремля.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Кубилюса.
Как в ЕС высмеяли Путина?
Еврокомиссар высказался относительно заявлений российского министра иностранных дел. Тогда в своей соцсети он задал вопрос, кто же настоящий босс в Кремле – Путин или Лавров.
Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров? Как кто-то может договариваться о чем-то с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Возможно, Путин не настоящий хозяин в Кремле?
– написал еврокомиссар.
Что предшествовало?
- Так, ранее Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция. Но, как он утверждает, без участия России это "путь в никуда".
- В Bloomberg пишут, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова фактически сорвало переговоры Москвы с США. Речь идет о словах, что государствами-гарантами для Украины могут выступить постоянные члены Совета Безопасности ООН, в частности Россия и Китай.