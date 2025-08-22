Еврокомиссар Андрюс Кубилюс высмеял Путина после заявлений, которые сделал российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Кубилюс предположил, что Путин, возможно, не настоящий глава Кремля.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Кубилюса.

Смотрите также Вэнс заявил, что до встречи Зеленского и Путина "остаются 2 больших вопроса"

Как в ЕС высмеяли Путина?

Еврокомиссар высказался относительно заявлений российского министра иностранных дел. Тогда в своей соцсети он задал вопрос, кто же настоящий босс в Кремле – Путин или Лавров.

Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров? Как кто-то может договариваться о чем-то с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Возможно, Путин не настоящий хозяин в Кремле?

– написал еврокомиссар.

Смотрите также Кремль неслучайно возвращает в переговорный процесс Китай: что задумал Путин

Что предшествовало?