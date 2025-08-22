"Можливо, не він справжній господар у Кремлі": в ЄС висміяли Путіна після заяв Лаврова
- В ЄС висміяли Путіна після заяв, які зробив голова МЗС Росії Сергій Лавров.
- Єврокомісар припустив, що Путін – не справжній "господар Кремля", а маріонетка Лаврова.
Єврокомісар Андрюс Кубілюс висміяв Путіна після заяв, які зробив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Кубілюс припустив, що Путін, можливо, не справжній глава Кремля.
Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Кубілюса.
Дивіться також Венс заявив, що до зустрічі Зеленського та Путіна "залишаються 2 великих питання"
Як в ЄС висміяли Путіна?
Єврокомісар висловився щодо заяв російського міністра закордонних справ. Тоді у своїй соцмережі він поставив питання, хто ж справжній бос в Кремлі – Путін чи Лавров.
Хто справжній господар у Кремлі: Путін чи Лавров? Як хтось може домовлятися про щось з Путіним, якщо після зустрічі Путіна та Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі?
– написав єврокомісар.
Дивіться також Кремль невипадково повертає у переговорний процес Китай: що задумав Путін
Що передувало?
- Так, раніше Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція. Але, як він стверджує, без участі Росії це "шлях у нікуди".
- У Bloomberg пишуть, що заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова фактично зірвала переговори Москви зі США. Йдеться про слова, що державами-гарантами для України можуть виступити постійні члени Ради Безпеки ООН, зокрема Росія та Китай.