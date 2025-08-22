Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Кубілюса.

Як в ЄС висміяли Путіна?

Єврокомісар висловився щодо заяв російського міністра закордонних справ. Тоді у своїй соцмережі він поставив питання, хто ж справжній бос в Кремлі – Путін чи Лавров.

Хто справжній господар у Кремлі: Путін чи Лавров? Як хтось може домовлятися про щось з Путіним, якщо після зустрічі Путіна та Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі?

– написав єврокомісар.

Що передувало?