Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Кубілюса.
Як в ЄС висміяли Путіна?
Єврокомісар висловився щодо заяв російського міністра закордонних справ. Тоді у своїй соцмережі він поставив питання, хто ж справжній бос в Кремлі – Путін чи Лавров.
Хто справжній господар у Кремлі: Путін чи Лавров? Як хтось може домовлятися про щось з Путіним, якщо після зустрічі Путіна та Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі?
– написав єврокомісар.
Що передувало?
- Так, раніше Лавров заявив, що гарантії безпеки України мають забезпечуватися "на рівній основі" такими країнами як Китай, США, Велика Британія та Франція. Але, як він стверджує, без участі Росії це "шлях у нікуди".
- У Bloomberg пишуть, що заява міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова фактично зірвала переговори Москви зі США. Йдеться про слова, що державами-гарантами для України можуть виступити постійні члени Ради Безпеки ООН, зокрема Росія та Китай.