Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Кубилюса.

Смотрите также Вэнс заявил, что до встречи Зеленского и Путина "остаются 2 больших вопроса"

Как в ЕС высмеяли Путина?

Еврокомиссар высказался относительно заявлений российского министра иностранных дел. Тогда в своей соцсети он задал вопрос, кто же настоящий босс в Кремле – Путин или Лавров.

Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров? Как кто-то может договариваться о чем-то с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Возможно, Путин не настоящий хозяин в Кремле?

– написал еврокомиссар.

Смотрите также Кремль неслучайно возвращает в переговорный процесс Китай: что задумал Путин

Что предшествовало?