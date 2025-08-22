Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Кубилюса.
Как в ЕС высмеяли Путина?
Еврокомиссар высказался относительно заявлений российского министра иностранных дел. Тогда в своей соцсети он задал вопрос, кто же настоящий босс в Кремле – Путин или Лавров.
Кто настоящий хозяин в Кремле: Путин или Лавров? Как кто-то может договариваться о чем-то с Путиным, если после встречи Путина и Трампа Лавров публично отрицает все, что Путин обещал Трампу на двусторонней встрече? Возможно, Путин не настоящий хозяин в Кремле?
– написал еврокомиссар.
Что предшествовало?
- Так, ранее Лавров заявил, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться "на равной основе" такими странами как Китай, США, Великобритания и Франция. Но, как он утверждает, без участия России это "путь в никуда".
- В Bloomberg пишут, что заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова фактически сорвало переговоры Москвы с США. Речь идет о словах, что государствами-гарантами для Украины могут выступить постоянные члены Совета Безопасности ООН, в частности Россия и Китай.