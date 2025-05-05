В Германии создана коалиция: какие партии подписали соглашение

Шольца торжественно проведут с должности вечером 5 мая. Ему сыграют Баха и "Битлз". Канцлер говорит, что не хочет больше заниматься политикой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Из каких партий состоит коалиция в Германии

Правоконсервативная партия ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и СДПГ (Социал-демократическая партия) официально подписали коалиционное соглашение.

Кабинет Мерца сформирован. Известно, что Борис Писториус сохранит должность министра обороны при новом правительстве. Он единственный министр в "светофорной" коалиции, который смог сохранить свою должность.

Лидеры ХДС, ХСС и СДПГ подписали в Берлине коалиционное соглашение под названием "Ответственность за Германию". Через десять недель после федеральных выборов пятая черно-красная коалиция в истории Федеративной Республики Германия сформирована.

Фридрих Мерц возглавляет ХДС. Ожидается, что он станет канцлером. Мерц уже пообещал, что к работе "возьмутся планомерно и энергично с первого же дня".

"Коалиционное соглашение, которое мы сегодня подписываем, четко демонстрирует наше стремление работать серьезно, сфокусировано, с пониманием проблем", – сказал он.

В новое правительство Германии войдут 18 министров – 10 мужчин и 8 женщин. В нем будет больше католиков, чем протестантов.