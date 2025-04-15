Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Welt.

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Мерц приедет в Украину

Согласно информации СМИ из источников в Берлине и Брюсселе, возможный визит Фридриха Мерца в Украину в начале мая находится в этапе подготовки.

Его визит должен быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая, который состоится в Киеве. Также ожидают приезда лидера Франции Эммануэля Макрона и главы польского правительства Дональда Туска.

В таком случае для Мерца это будет его первый зарубежный визит на посту канцлера Германии, пишет издание. Однако представитель чиновника не стал комментировать сообщения СМИ.

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Напомним, что Мерц уже посещал Украину в декабре 2024 года, однако тогда он был в статусе лидера немецкой оппозиции. Так, он 9 декабря неожиданно прибыл в Киев. Тогда Мерц объяснил, что основная цель его поездки – узнать о текущем состоянии обороны в стране.

Заметим, что вскоре он заменит Олафа Шольца на посту канцлера Германии. В СМИ пишут, что коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) согласовали, что Фридриха Мерца официально выберут канцлером Германии 6 мая.