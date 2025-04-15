Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Welt.

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Мерц приїде в Україну

Відповідно до інформації ЗМІ з джерел у Берліні та Брюсселі, можливий візит Фрідріха Мерца в Україну на початку травня перебуває в етапі підготовки.

Його візит має бути приурочений до саміту "коаліції рішучих" 9 травня, який відбудеться в Києві. Також очікують приїзду лідера Франції Еммануеля Макрона та глави польського уряду Дональда Туска.

У такому випадку для Мерца це буде його перший закордонний візит на посаді канцлера Німеччини, пише видання. Проте речник посадовця не став коментувати повідомлення ЗМІ.

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Нагадаємо, що Мерц уже відвідував Україну в грудні 2024 року, проте тоді він був у статусі лідера німецької опозиції. Так, він 9 грудня неочікувано прибув до Києва. Тоді Мерц пояснив, що основна мета його поїздки – дізнатися про поточний стан оборони в країні.

Зауважимо, що невдовзі він замінить Олафа Шольца на посаді канцлера Німеччини. В ЗМІ пишуть, що коаліція Християнсько-демократичного союзу й Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) погодили, що Фрідріха Мерца офіційно виберуть канцлером Німеччини 6 травня.