Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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З яких партій складається коаліція в Німеччині

Правоконсервативна партія ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз) та СДПН (Соціал-демократична партія) офіційно підписали коаліційну угоду.

Кабінет Мерца сформований. Відомо, що Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони за нового уряду. Він єдиний міністр у "світлофорній" коаліції, який зміг зберегти свою посаду.

Лідери ХДС, ХСС та СДПН підписали в Берліні коаліційну угоду під назвою "Відповідальність за Німеччину". Через десять тижнів після федеральних виборів п'ята чорно-червона коаліція в історії Федеративної Республіки Німеччина сформована.

Фрідріх Мерц очолює ХДС. Очікується, що він стане канцлером. Мерц уже пообіцяв, що до роботи "візьмуться планомірно та енергійно з першого ж дня".

"Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо, чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем", – сказав він.

В новий уряд Німеччини увійдуть 18 міністрів – 10 чоловіків і 8 жінок. У ньому буде більше католиків, аніж протестантів.