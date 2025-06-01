Военные, ядерщики и гражданские: в Иране похоронили 60 погибших от ракетных ударов Израиля

28 июня в Иране состоялись похороны 60 человек, погибших во время атак со стороны Израиля. Среди них члены высшего военного руководства и ученые-ядерщики. На похоронах собралась толпа, которая скандировала "Смерть США и Израилю!" и присягала на верность Хаменеи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Кого и как похоронили в Иране 28 июня

Речь прежде всего о Хосейне Салами – главе тайного Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и одном из самых влиятельных людей в Иране, а также о Мохаммаде Багери – начальнике штаба вооруженных сил Ирана и Амире Али Хаджизаде, бывшем командующем воздушных сил КСИР.

В то же время на церемонии в Тегеране появился Али Шамхани, которого ранее считали мертвым. Это близкий помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Также присутствовал президент Ирана Масуд Пезешкиян.

Толпа в Тегеране хоронит 60 человек: смотрите видео

Портреты Салами и Багери выставили на сцене. Люди несли портреты Хаменеи и выкрикивали антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Толпы скандировали "смерть Израилю, Америке", а также "смерть премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху" и "смерть президенту США Дональду Трампу". Большинство присутствующих были одеты полностью в черное, пытаясь прикоснуться к гробам, которые были поставлены на несколько больших грузовиков для процессии. Толпа также присягнула на верность верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, скандируя: "О благородный лидер, мы готовы!"

– приводят детали в СМИ.

На похоронах звучали призывы отомстить "за кровь этих мучеников, уничтожив Трампа, Израиль и Соединенные Штаты".

Позже министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал, что Иран вернется к "новой славе и большей силе".