В Кремле публикуют первые детали разговора Трампа и Путина

Разговор Трампа и Путина состоялся 18 марта и длился довольно долго. Сначала наступило молчание, официальные лица не приводили деталей. Теперь Кремль обнародовал первые детали, передает 24 Канал.

Американская сторона пока не делала заявлений. Хотя Трамп обещал выйти к прессе.

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О чем говорили Трамп и Путин 18 марта

Они "продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины".

Путин поблагодарил Трампа “за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь”. Это напоминает предыдущее заявление диктатора, что он фактически назвал Трампа благородным.

Обратите внимание! Представитель Путина Кирилл Дмитриев написал, что мир стал безопаснее под лидерством Трампа и Путина. Именно фразу "под лидерством Трампа" сейчас употребляют в США. Вероятно, россияне специально взяли льстивый тон по отношению к американцам. Они стремятся вернуться в цивилизованный мир, чтобы снова торговать с США и Европой и получать деньги на продолжение войны несколько лет спустя.

Путин подтвердил, что привержен мирному решению конфликта.