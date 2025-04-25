Речь шла о возобновлении прямого диалога Киева и Москвы, – в Кремле о встрече Путина и Уиткоффа

25 апреля в Кремле Владимир Путин принял спецпредставителя Трампа – Стива Уиткоффа. Политики продолжили переговоры по мирному урегулированию войны в Украине.

Переговоры Путина и Уиткоффа продолжались три часа. В Кремле сообщили, о чем именно они говорили, передает 24 Канал.

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О чем говорили Путин и Уиткофф

Помощник диктатора и бывший посол России в США Юрий Ушаков рассказал, что разговор между политиками был "конструктивным и полезным". По его словам, эта встреча позволила Вашингтону и Москве дополнительно "сблизить позиции не только по Украине, но и по другим международным вопросам".

Также Ушаков отметил, что, мол, во время переговоров "говорилось о возможности возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной".

Напомним, что вопрос "прямого диалога" Киева и Москвы поднят на фоне заявлений США о возможности выхода из мирного процесса, если прогресса не удастся достичь.

Кроме того, в последнее время в Кремле снова начали настаивать на отмене Украиной запрета на переговоры с Путиным.