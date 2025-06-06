"Нужно относиться критически": в Литве оценили вероятность нападения России

В Литве считают, что риск прямой агрессии со стороны России сейчас ограничен, хотя сами угрозы не стоит игнорировать. Командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас призвал и в дальнейшем усиливать давление на Россию.

Значительная часть российской армии "застряла" в Украине, поэтому Кремлю будет сложно предпринять какие-то действия для нападения на Европу. Об этом в интервью Diena заявил командующий Вооруженных сил Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, передает 24 Канал.

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В Литве оценили шансы нападения России

По мнению генерала Вайкшнораса, значительная часть российского военного потенциала пока втянута в войну против Украины, что значительно уменьшает возможности Кремля расширить вооруженную агрессию на другие страны. Однако генерал предостерегает: если Запад продемонстрирует нерешительность, Россия это заметит и может воспользоваться ситуацией.

Можно предположить, что если мы проявим слабость, у России сложится впечатление, что мы откажемся от всего, стоит только напугать. Поэтому я бы сказал, что к угрозам, которые мы слышим публично, нужно относиться критически,

– считает генерал.

В то же время литовский генерал подчеркнул, что стоит четко разграничивать намерения Владимира Путина и его возможности

"Значительная часть российских сил застряла в Украине, поэтому России будет сложно принять дополнительные действия. Наша поддержка Украины и ослабление российской экономики является ключом к тому, чтобы Россия никогда не нападала на нас или наших соседей", – резюмировал Вайкшнорас.