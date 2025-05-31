Об этом 24 Каналу рассказала журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Владимир Путин пытается "вернуться в СССР" именно через захват Европы. Литва остается самой уязвимой страной.

Смотрите также Швейцария разрешила Германии приобрести 71 Leopard, но запретила передавать их Украине, – SWI

Напряжение в странах Балтии растет

Журналистка отметила, что недавно в Вильнюсе презентовали литовское военное подразделение под названием "Германия". На улицах столицы Литвы можно было увидеть тяжелую бронетехнику и военных НАТО.

Более того, от ближайшего "Искандера" до Вильнюса – пешком идти 40 минут. Ближайший российский "Искандер" стоит на границе Литвы и Беларуси.

Тревожно не только жителям Сувальского коридора, страны Балтии чувствуют войну очень близко. Тревога буквально бурлит в воздухе. Сувальский коридор время от времени всплывает в российском инфопространстве, а из самих планов России он никогда не отходил и не выйдет. Все может начаться с него,

– подчеркнула она.

Заметим, что Сувальский коридор имеет протяженность 65,4 км. Он разделяет Беларусь и Калиниградскую область России. Этот коридор считается самым уязвимым местом в обороне восточного фланга НАТО.

По словам Романовой, Путин мечтает захватить страны Балтии и "возродить" советскую политику. Странно, что он пытается захватить именно Восточную Европу, а не страны Центральной Азии.

К слову, специалисты аналитического центра Locked N' Loaded считают, что Россия не имеет достаточных ресурсов для нападения на НАТО. Поэтому страна-агрессор может прибегать к дезинформации, кибератак и провокаций, чтобы запугать население и посеять страх.