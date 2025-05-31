Про це 24 Каналу розповіла журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що Владімір Путін намагається "повернутись в СРСР" саме через захоплення Європи. Литва залишається найвразливішою країною.

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Напруга в країнах Балтії зростає

Журналістка зазначила, що нещодавно у Вільнюсі презентували литовський військовий підрозділ під назвою "Німеччина". На вулицях столиці Литви можна було побачити важку бронетехніку та військових НАТО.

Ба більше, від найближчого "Іскандера" до Вільнюса – пішки йти 40 хвилин. Найближчий російський "Іскандер" стоїть на кордоні Литви та Білорусі.

Тривожно не лише жителям Сувальського коридору, країни Балтії відчувають війну дуже близько. Тривога буквально вирує в повітрі. Сувальський коридор час від часу виринає в російському інфопросторі, а з самих планів Росії він ніколи не відходив і не вийде. Все може початись з нього,

– наголосила вона.

Зауважмо, що Сувальський коридор має протяжність 65,4 км. Він розділяє Білорусь та Калініградську область Росії. Цей коридор вважається найвразливішим місцем в обороні східного флангу НАТО.

За словами Романової, Путін мріє захопити країни Балтії та "відродити" радянську політику. Дивно, що він намагається захопити саме Східну Європу, а не країни Центральної Азії.

До слова, фахівці аналітичного центру Locked N' Loaded вважають, що Росія не має достатніх ресурсів для нападу на НАТО. Тому країна-агресорка може вдаватися до дезінформації, кібератак і провокацій, щоб залякати населення та посіяти страх.