Значна частина російської армії "застрягла" в Україні, тому Кремлю буде складно вжити якихось дій для нападу на Європу. Про це в інтерв’ю Diena заявив командувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас, передає 24 Канал.

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У Литві оцінили шанси нападу Росії

На думку генерала Вайкшнораса, значна частина російського військового потенціалу наразі втягнута у війну проти України, що значно зменшує можливості Кремля розширити збройну агресію на інші країни. Однак генерал застерігає: якщо Захід продемонструє нерішучість, Росія це помітить й може скористатися ситуацією.

Можна припустити, що якщо ми виявимо слабкість, у Росії складеться враження, що ми відмовимося від усього, варто лише налякати. Тому я б сказав, що до загроз, які ми чуємо публічно, потрібно ставитися критично,

– вважає генерал.

Водночас литовський генерал підкреслив, що варто чітко розмежовувати наміри Володимира Путіна та його можливості

"Значна частина російських сил застрягла в Україні, тому Росії буде складно вжити додаткових дій. Наша підтримка України та ослаблення російської економіки є ключем до того, щоб Росія ніколи не нападала на нас чи наших сусідів", – резюмував Вайкшнорас.