За шаг до катастрофы: эксперт сказал, кто в США остановил худший сценарий для Украины

Из-за попытки урегулировать войну России против Украины в США развернулась настоящая политическая борьба. Ряд приспешников Трампа почти остановили всю помощь Украине, и это могло закончиться действительно трагически.

Однако не все в администрации Трампа соглашались на такой сценарий. Профессор американистики Скотт Лукас подробно объяснил 24 Каналу, как Украина оказалась в шаге от катастрофы в мирном процессе и кто в США предотвратил это, восстановив поддержку Киева.

С кого началась антиукраинская политика в США?

Издание The New York Times опубликовало статью, где говорилось о политическом расколе в команде Трампа. В частности журналисты изложили неизвестные ранее факты об украинском вопросе, который был едва ли не самым главным для США весь 2025 год.

Ключевым человеком, который запустил антиукраинский, я бы даже сказал прокремлевский, курс был не Дональд Трамп, а вице-президент Джей Ди Вэнс. Когда он вступил в должность, расставил политических назначенцев, связанных с ним, во всех политических ведомствах. Команда Вэнса развернула стратегию прекратить любую поддержку Украины и начать прямые переговоры с Россией,

– отметил Скотт Лукас.

В частности, тогда в Пентагоне устроили якобы пересмотр военной помощи Украине. Этим вопросом занимался заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби. Он, к слову, еще до своего назначения был противником поддержки Украины.

В итоговом отчете Колби написал, что администрация Трампа должна остановить военную помощь для Киева. Более того, он убеждал, что почти 4 миллиарда долларов, которые санкционировала администрация Байдена на поддержку Украины, но не успела использовать, нужно заморозить.

"Это был первый шаг антиукраинской политики Вэнса. Произошло это одновременно с другим важным событием. Тогда Кит Келлог разработал план, где говорилось о необходимости переговоров для остановки войны, а параллельно с этим США должны были бы поддерживать Украину. После того Трамп отстранил Келлога от переговоров с Россией. Очевидно, что план Келлога отвергли, Вэнс получил преимущество, после чего начался прямой диалог американцев и россиян", – объяснил эксперт.

Кто отстоял Украину на переговорах?

Незадолго после этого состоялось общение главы Пентагона Пита Гегсета с главнокомандующим Вооруженных сил США в Европе и НАТО генералом Кристофером Каволи. Тот сказал, что США не могут покинуть Украину, ведь это ставит под угрозу и Европу. За это Хегсет разозлился и впоследствии потребовал уволить Каволи. Несколько месяцев спустя он действительно оставил должность.

Итак, Гегсет и другие чиновники пытались полностью остановить поддержку Украины. Затем Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что США больше не поддерживают безопасность Европы. Две недели спустя Вэнс устроил засаду Зеленскому в Белом доме. Возникает логичный вопрос: если все было так, почему Кремль не получили капитуляцию Украины в тот момент? Все потому, что Кремль перегнул палку и зашел слишком далеко,

– отметил Лукас.

Почувствовав привкус победы, Владимир Путин захотел большего: избавиться от правительства Зеленского и забрать еще больше территорий. Именно тогда некоторые американские чиновники поняли, что это заходит слишком далеко. Допустить полного захвата Украины и дальнейшее приближение России к странам Европы они не могли.

"Среди этих чиновников был госсекретарь Марко Рубио, а также военные США. Когда Гегсет и его люди попытались перекрыть помощь Украине, военные дали отпор. В итоге эти попытки таки провалились. Часть помощи из администрации Байдена доставили Украине, а потом появилась и система PURL", – пояснил эксперт.

Также США возобновили обмен данными с Украиной. Что важно, тогда ЦРУ поддержали атаки Украины внутри России, предоставляя для этого соответствующие разведданные. Поэтому поездка Путина на Аляску была попыткой восстановить благосклонность Трампа, вернуть его к позиции против Украины. Однако Путин снова требовал слишком много и в очередной раз его план провалился.

Что в США сейчас говорят о войне в Украине?