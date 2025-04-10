В Стамбуле стартовала новая встреча США и России

В четверг, 10 апреля, в Стамбуле стартовал второй раунд переговоров между США и Россией. На встрече представители снова будут обсуждать нормализацию работы дипмиссий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Новая встреча делегаций США и России

В Стамбуле утром 10 апреля стартовал второй раунд переговоров США и России по "нормализации работы дипмиссий". Встреча делегаций состоится в генконсульстве России в Стамбуле.

Известно, что от страны-агрессора делегацию возглавляет посол России в США Александр Дарчиев, а от США – заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Как пишут росСМИ, на новой встрече делегация России хочет обсудить с представителями США "освобождение от токсичного наследия" Джо Байдена. Кроме того, в рамках нового раунда переговоров российская сторона будет настаивать на возвращении изъятой дипсобственности и поднимет вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США.

По информации СМИ, переговоры США и России продлятся несколько часов. Участники ожидают, что "консультации" завершатся быстрее, чем предыдущие. Переговоры также будут проходить в закрытом формате, как и предыдущие.

Напомним, что первый раунд переговоров по возобновлению работы посольств состоялся в Стамбуле 27 февраля. Тогда встреча делегаций длилась 6 часов.