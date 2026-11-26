Об этом в эфире 24 Канала заявил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, представители команды Дональда Трампа в настоящее время лишь временно исполняют дипломатические функции.

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Почему звучат заявления о "гуманисте" Путине?

Эксперт отметил, что скандальная риторика американских переговорщиков связана со специфическим подходом к переговорам с главой Кремля. В частности, речь идет о попытках задобрить российского диктатора ради конкретных гуманитарных результатов.

Что касается всех этих заявлений о Путине-гуманисте от Виткоффа и "гроссмейстере" от Кушнера, я воспринимаю это исключительно ради того, чтобы не сорвать обмен пленными. То есть никакой другой цели у подобных заявлений быть не может, потому что нужно все-таки, учитывая, скажем так, характер Путина, давать ему какие-то "сладости", чтобы он не мешал в очень важном деле – деле обмена пленными– говорит Иван Ус.

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Он подчеркнул, что ни Виткофф, ни Кушнер на самом деле не считают главу Кремля выдающимся стратегом или миротворцем. Они прекрасно осознают, что за подобные комплименты агрессору впоследствии придется нести юридическую и политическую ответственность перед американским народом.

Ни гроссмейстером, ни гуманистом они его считать не могут, хотя бы потому, что за это придется отвечать перед американским Конгрессом и перед американским законом. Поэтому, честно говоря, ценность этих слов близка к нулю– отмечает главный консультант.

Эксперт объяснил заявления Кушнера и Виткоффа о Путине: видео

Когда переговорщиков Трампа могут заменить?

Иван Ус призвал воспринимать Кушнера и Виткоффа как людей, отбывающих свой срок в статусе переговорщиков. Положение дел кардинально изменится 3 января после перезагрузки Конгресса США.

Когда произойдет перезагрузка Конгресса США, там мгновенно будет создано большое количество различных комиссий. И одна из этих комиссий будет заниматься вопросом, почему непрофессиональные дипломаты Кушнер и Виткофф занимаются внешней политикой США– подчеркивает Иван Ус.

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По мнению аналитика, когда между администрацией Трампа и Конгрессом начнутся дискуссии о недопущении третьего импичмента, конгрессмены выдвинут четкое требование. Одним из главных условий станет отстранение непрофессиональных дипломатов от переговорного процесса.

Что-то подсказывает, что как только начнутся эти слушания в Конгрессе США, и будут вызывать и Кушнера, и Виткоффа, на всей этой комиссии они будут говорить, что мы это говорили исключительно ради этих обменов и не более того– говорит эксперт.

Почему в США критикуют новую логику Вашингтона?

Иван Ус отметил, что команда Трампа кардинально изменила философию международных отношений. Если в начале вторжения задачей было наказание агрессора, то сейчас все чаще звучат призывы к переговорам и оказывается давление на жертву войны.

В то же время попытки наладить дружеские отношения с Кремлем вызывают возмущение в самих Соединенных Штатах. Даже представители движения MAGA подчеркивают, что Россия помогает убивать американских военных в Иране, а потому по определению не может быть партнером для США.

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Эксперт подытожил, что Украине следует трезво оценивать процессы в Вашингтоне. Даже после выборов в Конгресс не следует делать слепую ставку на одну политическую силу, а вместо этого важно налаживать диалог с центристами из обеих партий, заинтересованными в системном давлении на Москву.