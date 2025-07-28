В Турции будет накрыт стол для мира, и кровавая война России и Украины закончится, – Эрдоган

Президент Турции Эрдоган выразил уверенность, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано в Турции. Именно в турецком Стамбуле начались мирные переговоры.

Ранее Эрдоган думал организовать четырехстороннюю встречу с Трампом, Зеленским и Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Anadolu.

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Что Эрдоган заявил о мирных переговорах?

Так же, как стол переговоров (между Россией и Украиной) был накрыт в Стамбуле, стол мира будет накрыт и в Турции в недалеком будущем, и эта кровавая война закончится,

– заявил Эрдоган.

Кроме того, после заседания правительства турецкий глава отметил, что его страна готова предоставить площадку Украине и России как для встречи лидеров, так и для мирных переговоров.

“Мы убеждены, что эту войну нужно завершить сейчас. Я при каждом удобном случае подчеркиваю, что мы готовы принять встречу на уровне лидеров. Искреннее стремление Турции заключается в следующем, дорогие друзья: как переговорный стол был организован в Стамбуле, так в недалеком будущем стол мира также будет создан в Турции – и эта кровавая война завершится”, – отметил Реджеп Эрдоган.

Он также отметил, что с самого первого дня российско-украинской войны Анкара придерживаемся сбалансированной, справедливой политики, направленной на мир. В частности, соглашение о зерновом коридоре, обмен пленными и встречи, состоявшиеся в таких городах, как Стамбул и Анталия – являются "результатом веры Турции в мир".

Турецкий лидер также указал на обмены военнопленными и телами погибших, которые состоялись после встреч групп переговорщиков 16 мая и 2 июня, а также обмен, о котором было договорено на последней встрече 23 июля.

Напомним, Эрдоган заявил, что может поговорить с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность проведения встречи четырех лидеров включая Зеленского.

"В дальнейшем, особенно, возможно, уже на этой неделе, путем проведения переговоров с уважаемым Путиным и также с уважаемым Трампом, мы постараемся выяснить, можем ли мы собрать этих лидеров (Путина и Зеленского) вместе в Стамбуле", – объяснили в директорате президента Турции.

К слову, что еще недавно, перед переговорами в Стамбуле, Эрдоган уже говорил с Путиным. Тогда во время телефонного разговора они обсудили двусторонние отношения, войну в Украине и ситуацию в Сирии.