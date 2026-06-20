Великобритания может передать Украине новые ракеты для ударов по Москве, – The Telegraph

Великобритания провела успешные испытания новых ракет дальнего действия. В течение следующего года их могут передать Украине.

Как пишет The Telegraph, новые британские ракеты способны поражать цели на расстоянии более 480 километров. А значит, они могут долететь до Москвы.

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Что известно о новых дальнобойных ракетах Великобритании?

Системы оснащены взрывчаткой весом 250 килограммов. Стоимость одной ракеты составляет примерно 400 тысяч фунтов стерлингов.

Известно, что эти ракеты разрабатываются в рамках программы Brakestop, цель которой – создать для Украины эффективное и в то же время недорогое оружие большой дальности.

В конкурсе участвовали десятки компаний, но в финал прошли только три – MBDA UK, MGI Engineering и Rotron Aerospace.

В ходе испытаний на Гебридских островах все их разработки успешно выполнили поставленные задачи. В то же время были выявлены отдельные технические недостатки, которые производители должны устранить.

Сейчас начался второй этап программы. Компании получили дополнительные средства на доработку своих прототипов и подготовку к следующим испытаниям.

В Великобритании ожидают, что первые серийные образцы нового оружия могут быть переданы Украине уже в течение следующего года. Они должны дополнить имеющийся арсенал дальнобойного вооружения, в частности ракеты Storm Shadow.

К слову, Украина может получить новые возможности для нанесения ударов по российским целям благодаря крылатым ракетам Ruta, которые будет координировать дрон с искусственным интеллектом. Компании Shield AI и Destinus уже успешно испытали систему автономного управления, которая позволяет дронам самостоятельно прокладывать маршрут, обновлять данные о цели и выполнять миссию без вмешательства оператора. Следующим шагом станет интеграция этой технологии с ракетами Ruta в Украине. Это позволит запускать несколько ракет одновременно и координировать их удары с помощью разведывательного дрона.