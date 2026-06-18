Об этом пишет военный портал Defense Express.

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Результаты проведенных испытаний показали эффективность автономного управления дронами без вмешательства человека во время полета. Кроме того, система продемонстрировала потенциал для повышения скорости принятия решений и реагирования на угрозы на поле боя.

Испытания проходили в три этапа. Первый предусматривал два месяца работы по интеграции боевого ИИ Hivemind от Shield AI в дроны Hornet от Destinus и проведение летных испытаний. Так дрон самостоятельно обновлял свой маршрут в соответствии с текущей задачей.

Второй этап — создание полноценного разведывательно-ударного контура. Разведывательный БПЛА V-BAT выполнял функции ретранслятора и передавал ударным дронам Hornet информацию, необходимую для выполнения миссии.

Как сообщает Defense Express, Hornet Block 2 может применяться не только против наземных целей, но и в качестве перехватчика воздушных объектов. Такая функциональность открывает путь к созданию автономных роев дронов для одновременных ударов по наземным и воздушным целям.

В ходе третьего этапа компании отработали полный цикл выполнения боевой миссии. Система обеспечивала автономное планирование маршрута, полет с учетом рельефа местности, обновление данных о цели непосредственно во время полета, выполнение маневров без участия оператора.

На следующем этапе эти возможности будут перенесены на платформу Ruta от Destinus в Украине, что позволит осуществлять скоординированные ударные действия между V-BAT и несколькими системами Ruta,

– отметили в компании.

Точные сроки испытаний такой концепции пока не раскрываются.

В то же время в Defense Express обращают внимание, что компании смогли пройти три этапа разработки всего за несколько месяцев, что существенно приближает появление автоматизированных роевых возможностей для крылатых ракет Ruta.

К слову, несколько ранее стало известно, что Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы "Выравниватель". Над этой разработкой работали почти полтора года.