В Британии раскрыли, продолжают ли делиться разведданными с Украиной

Министр по межправительственным связям Великобритании Пэт Макфадден сообщил, что Лондон продолжает делиться с Киевом разведывательными данными и оказывает другую помощь Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Британского министра попросили прокомментировать решение США об остановке обмена разведданных с Украиной.

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Предоставляет ли Британия Украине разведданные

Комментируя решение США о приостановлении обмена разведывательными данными с Украиной, Пэт Макфадден отметил, что Великобритания к подобным шагам не прибегала.

Что ж, это их решение. Это не то, что мы сделали... Мы поддерживаем Украину, мы продолжаем поставлять Украине оружие, разведывательную поддержку, помощь на киберфронте, потому что мы считаем, что они ведут действительно важную борьбу за свободу своей страны и способность решать свое собственное будущее,

– заявил он.

В то же время британский министр считает, что США пытаются сделать все возможное, чтобы война закончилась.

"Мы хотим обеспечить не просто прекращение боевых действий, а мир, который продлится, и это подчеркивает каждое действие премьер-министра за последние недели, потому что временное прекращение огня, которое продлится лишь столько, сколько захочет президент Путин, ничего не сделает для обеспечения будущего Украины", – добавил он.

К слову, недавно Великобритания передала Украине первую помощь, обеспечиваемую доходами от замороженных российских активов замороженных российских активов. Речь идет о средствах в рамках инициативы ERA. Украина получила 752 миллиона фунтов (согласно нынешнему курсу, это почти 972 миллиона долларов).