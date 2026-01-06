На фоне операции в Венесуэле: решится ли Китай на войну против Тайваня

После американской операции в Венесуэле снова заговорили, как на это будет реагировать Китай и может ли Пекин использовать момент для более резких шагов. На этом фоне в разговорах появилась и тема Тайваня и риска новой войны в Азии.

Бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, что для Китая в этой ситуации действительно важно, а что остается только громкими заявлениями. Он также очертил, какой расчет может стоять за риторикой Пекина и почему это имеет значение для Украины.

Венесуэла не имеет стратегического значения для Китая

Огрызко объяснил, что Китай во внешней политике прежде всего ищет экономическую выгоду. Там, где она есть, Пекин присутствует активно, а там, где ее нет, все сводится к формальным заявлениям и дипломатическим жестам. Именно поэтому он не видит в Венесуэле для Китая чего-то действительно определяющего.

Стратегического значения Венесуэла для Китая, насколько я могу судить, не имеет от слова совсем,

– сказал Огрызко.

Он добавил, что определенное "родство" между режимами может существовать только на уровне риторики, ведь оба являются автократическими. В то же время по его словам, режим Николаса Мадуро имеет другую природу и держится на связях власти с силовиками и криминальными схемами. В этом контексте Дональд Трамп пытается подать историю как борьбу с наркотиками, чтобы показать себя "героем" для внутренней аудитории.

Трамп хочет на этом сыграть, показать себя героем,

– отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Пекин вряд ли будет "ложиться" за Венесуэлу, как не делает этого в полной мере и за Россию. Китай, по его словам, скорее стремится использовать ситуацию в свою пользу, не втягиваясь в чужие конфликты.

Решится ли Китай на атаку против Тайваня?

Несмотря на громкие заявления Пекина о "воссоединении" с Тайванем, это не означает готовности действовать силой уже сейчас. Китайское руководство оценивает последствия прежде всего через экономику и не имеет мотива разрушать отношения с США.

В случае атаки Китая на Тайвань Трамп будет вынужден очень серьезно принимать различные меры, включая экономические, против Китая,

– сказал Огрызко.

Он подчеркнул, что для Пекина это означало бы не выгоду, а проблемы, поэтому такой сценарий выглядит маловероятным. Риторика о Тайване, по его словам, нужна больше для демонстрации силы и удержания всех в напряжении, а не как план немедленных действий.

Это политическая игра. Китайцы играют в длинную,

– отметил дипломат.

Китайская стратегия рассчитана на десятилетия, а не на быстрые решения. Он подчеркнул, что для Пекина главное не эмоции и не символическая "солидарность" автократий, а холодный расчет. Поэтому внешние заявления могут звучать громко, но практические действия будут ограничены. Китай, по его словам, может поддерживать нужное ему напряжение словами, но избегать шагов, которые сразу принесут санкции и экономические потери. В конце концов Огрызко подытожил, что Пекин действует медленно и стремится дождаться момента, когда ситуация сама "созреет".

Что известно о спецоперации США в Венесуэле: