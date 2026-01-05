Об этом он заявил на борту самолета президента США Дональда Трампа. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Почему Мадуро мог оказаться в Турции?
Соединенные Штаты предлагали Николасу Мадуро уехать в Турцию, однако он не согласился на такое предложение.
По мнению Линдси Грэма, Мадуро поступил бы разумнее, согласившись покинуть власть и находиться в комфортном изгнании в Турции.
Он решил бросить вызов Трампу и американским военным, и теперь его задница в тюрьме,
– грубо высказался сенатор.
Грэм заметил, что Мадуро сам виноват в своем нынешнем положении.
Что происходит в Венесуэле после похищения Мадуро?
Верховный суд страны поручил вице-президенту Делси Родригес временно исполнять обязанности президента. Она резко осудила операцию США как агрессию, подтвердила легитимность Мадуро и потребовала его немедленного освобождения.
В то же время информация о местонахождении Родригес противоречива: одни источники сообщают о ее пребывании в России, другие – что она осталась в стране.
В то же время Вооруженные силы Венесуэлы выразили поддержку Родригес как временному лидеру. Министр обороны назвал действия США "трусливыми" и заявил о многочисленных жертвах.
Со своей стороны Колумбия подтянула войска и танки к границе с Венесуэлой. Президент Густаво Петро выразил обеспокоенность и призвал к диалогу.