Об этом он заявил на борту самолета президента США Дональда Трампа. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Почему Мадуро мог оказаться в Турции?

Соединенные Штаты предлагали Николасу Мадуро уехать в Турцию, однако он не согласился на такое предложение.

По мнению Линдси Грэма, Мадуро поступил бы разумнее, согласившись покинуть власть и находиться в комфортном изгнании в Турции.

Он решил бросить вызов Трампу и американским военным, и теперь его задница в тюрьме,

– грубо высказался сенатор.

Грэм заметил, что Мадуро сам виноват в своем нынешнем положении.

