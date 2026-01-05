Про це він заявив на борту літака президента США Дональда Трампа. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Чому Мадуро міг опинитися в Туреччині?

Сполучені Штати пропонували Ніколасу Мадуро виїхати до Туреччини, однак він не погодився на таку пропозицію.

На думку Ліндсі Грема, Мадуро вчинив би розумніше, погодившись покинути владу й перебувати в комфортному вигнанні в Туреччині.

Він вирішив кинути виклик Трампу й американським військовим, і тепер його дупа у в'язниці,
– грубо висловився сенатор.

Грем зауважив, що Мадуро сам винен у своєму нинішньому становищі.

Що відбувається у Венесуелі після викрадення Мадуро?

  • Верховний суд країни доручив віцепрезидентці Делсі Родрігес тимчасово виконувати обов'язки президента. Вона різко засудила операцію США як агресію, підтвердила легітимність Мадуро та зажадала його негайного звільнення.

  • Водночас інформація про місцеперебування Родрігес суперечлива: одні джерела повідомляють про її перебування в Росії, інші – що вона залишилася в країні.

  • Водночас Збройні сили Венесуели висловили підтримку Родрігес як тимчасовому лідеру. Міністр оборони назвав дії США "боягузливими" та заявив про численні жертви.

  • Зі свого боку Колумбія підтягнула війська й танки до кордону з Венесуелою. Президент Густаво Петро висловив стурбованість і закликав до діалогу.