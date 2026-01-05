Про це він заявив на борту літака президента США Дональда Трампа. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Актуально У викраденні Мадуро зіграли роль таємничі дрони

Чому Мадуро міг опинитися в Туреччині?

Сполучені Штати пропонували Ніколасу Мадуро виїхати до Туреччини, однак він не погодився на таку пропозицію.

На думку Ліндсі Грема, Мадуро вчинив би розумніше, погодившись покинути владу й перебувати в комфортному вигнанні в Туреччині.

Він вирішив кинути виклик Трампу й американським військовим, і тепер його дупа у в'язниці,

– грубо висловився сенатор.

Грем зауважив, що Мадуро сам винен у своєму нинішньому становищі.

Що відбувається у Венесуелі після викрадення Мадуро?