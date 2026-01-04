"Мы будем принимать решения": Рубио ответил на заявления вице-президента Венесуэлы
- Марко Рубио заявил, что США не признают вице-президента Венесуэлы Делси Родригес легитимным лидером страны.
- Рубио отметил, что стратегия США в отношении Венесуэлы будет зависеть от действий венесуэльских чиновников в ближайшие недели.
Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал ситуацию в Венесуэле. По его словам, администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Делси Родригес легитимным лидером страны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Что Рубио говорит о Венесуэле?
3 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с обращением к народу на государственном телевидении. Она заявила, что она отрицает возможность перехода страны под контроль Вашингтона и назвала Николаса Мадуро "единственным лидером".
Эти слова политика прокомментировал Марко Рубио: он объяснил, что дальнейшая стратегия Соединенных Штатов будет зависеть не от риторики венесуэльских чиновников, а от их конкретных действий в ближайшие недели.
Мы ориентируемся в направлении, в котором это (ситуация в Венесуэле, – 24 Канал) будет двигаться вперед. И это то, на что у нас есть рычаги влияния,
– добавил госсекретарь США.
По словам Рубио, США "просто не могли работать" с Мадуро и администрация Дональда Трампа не признает вице-президента Венесуэлы Делси Родригес действующим легитимным лидером страны.
Напомним, ранее венесуэльская армия поддержала вице-президента Делси Родригес как временно исполняющую обязанности президента Венесуэлы. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопез также заявил, что США похитили президента страны, которого якобы "избрал народ".
С чего все началось?
В ночь со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы – Каракасу. Целями атаки стали правительственные здания и военные базы Венесуэлы. Впоследствии стало известно, что американские военные задержали президента страны Николаса Мадуро и его жену.
Их обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.
На фоне операции США Марко Рубио опроверг, что Вашингтон стремится получить венесуэльскую нефть. Он заявил, что она не нужна Соединенным Штатам, ведь они имеют ее вдоволь.