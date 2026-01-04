Рубио играет ключевую роль: эксперт предположил, кто возглавит Венесуэлу после свержения Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио будет иметь ведущую административную роль в управлении Венесуэлой после свержения и задержания Николаса Мадуро. В то же время Дональд Трамп пока отказался от полной перезагрузки предыдущего режима в Венесуэле.

Эксперт по исследованию Латинской Америки Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Фечко рассказал 24 Каналу, кто будет контролировать власть в Венесуэле в переходный период. Он объяснил, какие политические процессы могут произойти в стране в ближайшее время.

Важно Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа

На кого в Венесуэле сделал ставку Дональд Трамп?

Фечко отметил, что в Венесуэле в 2024 году состоялись президентские выборы, которые были сфальсифицированы режимом Мадуро. Он провозгласил себя победителем, но эти выборы не были признаны ни США, ни другими демократическими странами мира. Потому что было очевидно, что на них победу одержал лидер оппозиции – Эдмундо Гонсалес.

Когда происходили события по свержению режима Мадуро, часть венесуэльцев и эксперты ожидали, что Дональд Трамп сделает ставку именно на Гонасалеса или еще одну оппозиционерку Марию Мачадо. Ведь они имеют легитимность, международное признание и поддержку большей части венесуэльского народа,

– объяснил он.

Именно под руководством или Мачадо, или Гонсалеса, по его словам, должен был состояться транзит власти в Венесуэле и восстановление демократии. Однако Трамп заявил, что США продолжают контакты с остатками режима Мадуро. Прежде всего с вице-президентом Делси Родригес. Именно она является исполняющей обязанности президента.

Обратите внимание! В президентских выборах 2024 года планировала принять также оппозиционерка Мария Мачадо. Однако власти запретили ей избираться в следующие 15 лет из-за ее публичных призывов к массовым беспорядкам и поддержки экономической блокады Венесуэлы. В 2025 году Мачадо получила Нобелевскую премию мира.

Очевидно, что в США считают, что оппозиция еще не готова взять на себя управление государством. Потому что, по словам эксперта по исследованию Латинской Америки, на самом деле большинство военных, представителей правоохранительных органов и часть руководства страны не признали бы их.

Тогда бы появился риск повторения хаоса, как было во время других американских миссий в Афганистане, Ираке и других странах, когда США пытались установить демократические правительства, но реально власти не имели,

– подчеркнул он.

Поэтому Вашингтон решил сотрудничать с Делси Родригес методом кнута и пряника, угрожая, если она не будет слушать, то повторит судьбу Мадуро, а также может повториться атака на Венесуэлу. Финал этого, по его мнению, будет один – проведение демократических выборов, предположительно, уже в 2026 году.

Марко Рубио будет играть ключевую роль в этих процессах, потому что он является архитектором событий, которые сейчас происходят в Венесуэле,

– отметил Иван Фечко.

В то же время США понимали, что сразу за одну операцию привести к власти в Венесуэле оппозиционную силу будет невозможно сделать и это приведет к еще большему хаосу, чем происходит сейчас.

Какие заявления делал Рубио относительно событий в Венесуэле?