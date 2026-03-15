Пока Орбан возглавляет Венгрию, Украина не вступит в ЕС, – глава МИД Сийярто
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока Виктор Орбан является премьер-министром, Украина не присоединится к ЕС, а Венгрия не предоставляет Украине военную или финансовую помощь.
- Сийярто считает, что вступление Украины в ЕС приравнивается к вступлению Европы в войну против России, и отметил, что оппоненты венгерского правительства стремятся изменить политическую власть в стране.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны делают все возможное, чтобы "не допустить Венгрию к войне в Украине" и не предоставляют ни военной, ни финансовой помощи. Он заявил, что Украина намерена установить фактически марионеточную власть в Будапеште.
Такую позицию он озвучил во время "Марша мира" в Будапеште. Об этом сообщает Mandiner.
Что наговорил Сийярто об Украине?
Во время выступления Сийярто обратился к истории венгерского национального движения и цинично вспомнил Венгерскую революцию 1848 года, которая была частью "Весны народов". Он заявил, что тогда венгры стремились к миру и свободе, и эти же ценности остаются сейчас.
Через 178 лет после подвигов молодежи в марте (1848 года, – 24 Канал) Венгрия снова находится под давлением войны и внешним шантажом,
– сказал он.
Справка: В марте 1848 года началась революция в Венгрии, которая была тогда частью Австрийской империи. Венгры добились автономии от Австрии, а в 1849 даже объявили независимость. Однако из-за вмешательства в боевые действия Российской империи, Венгрия была обречена на поражение перед Веной.
Парадоксально, но венгры вели войну не только с австрийцами, но и с другими народами, которые не хотели становиться частью независимой Венгрии – хорватами, сербами и румынами. 15 марта в Венгрии является национальным праздником, что ссылается именно на события революции.
"Миллионы становятся жертвами разрушений, разрушения и открытая охота происходят на улицах соседней страны. Более четырех лет ежедневно нас хотят втянуть в войну", – заявил Сийярто.
Он подчеркнул, что Будапешт рассматривает войну как конфликт, к которому Венгрия не имеет никакого отношения.
Пока Виктор Орбан является премьер-министром, деньги венгров в Украину не везут, и Украина никогда в жизни не присоединится к Европейскому Союзу,
– сказал министр.
Он считает, что вступление Украины в ЕС равно вступлению Европы в войну против России. Сийярто отметил, что "ни один молодой человек" не пойдет на украинский фронт, говоря о блокаде евроинтеграции Украины.
Сийярто также предположил, что в ближайшее время давление на венгерское правительство может усилиться. По его словам, оппоненты правительства стремятся сменить политическую власть в стране.
Он заявил, что Украина и ее союзники организовали фактическую энергетическую блокаду Венгрии. Киев, по его словам, скоро попытается подорвать Турецкий поток.
Справка: Турецкий поток – южное звено газопроводов России в Европу. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году. Как и Северные потоки, этот трубопровод построен в обход Украины. Турция смогла покупать российский газ без транспортировки через территорию Украины.
Предвыборная кампания Орбана строится на ненависти к Украине
Виктор Орбан заявил, что его семья якобы получает угрозы от украинцев. Он попросил семью "отнестись к этому серьезно, но не волноваться".
В Венгрии даже усилили охрану 75 объектов энергетической инфраструктуры из-за якобы "угрозы со стороны Украины". Соответствующее решение правительство страны приняло 25 февраля.
5 марта 2026 года в Венгрии задержали инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили миллионы долларов и евро и килограммы золота; впоследствии их освободили, но ценности изъяли. Их не собираются возвращать, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба".
Орбан обвиняет Украину в высоких ценах на топливо из-за остановки нефтепровода "Дружба". Он обратился к Еврокомиссии с требованием снять энергетические санкции с России.
Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что Виктор Орбан "решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, украинцам, ко мне лично, к ЕС и к Урсуле фон дер Ляйен". Он призвал Евросоюз разработать "план Б" для поддержки Украины в случае дальнейшего блокирования со стороны Венгрии.