Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны делают все возможное, чтобы "не допустить Венгрию к войне в Украине" и не предоставляют ни военной, ни финансовой помощи. Он заявил, что Украина намерена установить фактически марионеточную власть в Будапеште.

Такую позицию он озвучил во время "Марша мира" в Будапеште. Об этом сообщает Mandiner.

Что наговорил Сийярто об Украине?

Во время выступления Сийярто обратился к истории венгерского национального движения и цинично вспомнил Венгерскую революцию 1848 года, которая была частью "Весны народов". Он заявил, что тогда венгры стремились к миру и свободе, и эти же ценности остаются сейчас.

Через 178 лет после подвигов молодежи в марте (1848 года, – 24 Канал) Венгрия снова находится под давлением войны и внешним шантажом,

– сказал он.

Справка: В марте 1848 года началась революция в Венгрии, которая была тогда частью Австрийской империи. Венгры добились автономии от Австрии, а в 1849 даже объявили независимость. Однако из-за вмешательства в боевые действия Российской империи, Венгрия была обречена на поражение перед Веной.



Парадоксально, но венгры вели войну не только с австрийцами, но и с другими народами, которые не хотели становиться частью независимой Венгрии – хорватами, сербами и румынами. 15 марта в Венгрии является национальным праздником, что ссылается именно на события революции.

"Миллионы становятся жертвами разрушений, разрушения и открытая охота происходят на улицах соседней страны. Более четырех лет ежедневно нас хотят втянуть в войну", – заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Будапешт рассматривает войну как конфликт, к которому Венгрия не имеет никакого отношения.

Пока Виктор Орбан является премьер-министром, деньги венгров в Украину не везут, и Украина никогда в жизни не присоединится к Европейскому Союзу,

– сказал министр.

Он считает, что вступление Украины в ЕС равно вступлению Европы в войну против России. Сийярто отметил, что "ни один молодой человек" не пойдет на украинский фронт, говоря о блокаде евроинтеграции Украины.

Сийярто также предположил, что в ближайшее время давление на венгерское правительство может усилиться. По его словам, оппоненты правительства стремятся сменить политическую власть в стране.

Он заявил, что Украина и ее союзники организовали фактическую энергетическую блокаду Венгрии. Киев, по его словам, скоро попытается подорвать Турецкий поток.

Справка: Турецкий поток – южное звено газопроводов России в Европу. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году. Как и Северные потоки, этот трубопровод построен в обход Украины. Турция смогла покупать российский газ без транспортировки через территорию Украины.

