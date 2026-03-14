Его заявление прозвучало во время публичного вопроса журналиста на мероприятии. Об этом сообщает Euronews.
Какое заявление сделал украинский военный?
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил на свой предвыборный митинг в городе Дебрецен одного из украинских военных, который ранее находился в российском плену.
Речь идет о бойце ВСУ, которого Россия передала венгерской стороне после переговоров с Будапештом. В Москву за этим военным ранее ездил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По данным медиа, Москва передала Венгрии двух украинских военнопленных, которые имеют двойное гражданство – украинское и венгерское. Это произошло после обращения венгерской стороны в Кремль.
Во время митинга один из этих военных отвечал на вопросы журналистов. Представитель провластного медиа поинтересовался, что он хотел бы передать президенту Украины, мужчина ответил: "Президенту Украины? Смерть". На вопрос, какое послание он бы направил тем, "кто не верит панике войны", украинский военнопленный венгерской национальности просто сказал, что "в каждом человеке должна быть настойчивость и надежда".
Могли ли пленных использовать в политической кампании?
Ранее российские и венгерские информационные ресурсы распространяли видео с участием украинских военных, которые находились в плену. В этих роликах они обращались к Орбану с просьбой помочь их освободить.
Украинская сторона раскритиковала передачу пленных Венгрии. В Киеве заявили, что Москва и Будапешт могут использовать тему военнопленных в политических целях – в частности в контексте предвыборной кампании в Венгрии.
В украинском МИД также отмечали, что Киев не получал официальной информации о конкретных лицах, которых Россия передала венгерской стороне.