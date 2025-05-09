Будапешт готовится к войне: оппозиция опубликовала "слив" разговора министра обороны Венгрии

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр опубликовал аудиозапись, на которой, вероятно, министр обороны Венгрии заявляет о намерении "порвать с политикой мира". Это противоречит с официальной позицией страны, которая держится в стороне от войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Что известно о слитой записи министра обороны Венгрии

Так, на записи от апреля 2023 года министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий говорит о решении создать "сильную, боеспособную венгерскую армию", что означает отказ от "менталитета мира" и переход к "нулевой фазе на пути к войне".

Кроме того, аудиозапись приоткрывает истинную причину так называемой политики "омоложения" венгерского войска – желание поставить более лояльных режиму Орбана военных.

Пока правительство Орбана годами говорит о защите венгров, именно это правительство готово ради денег и власти пожертвовать безопасностью собственных граждан. Это не политическая ошибка. Это – преступление. Такое преступление, которому нет и не будет прощения,

– указал Петер Мадьяр.

Интересно, что в ответ на публикацию министр обороны Венгрии не отрицал подлинность записи, вместо этого заявив: "Я создаю армию, способную и готовую защитить страну с оружием в руках... Мир требует силы".

Руководитель канцелярии Орбана Гергели Гуляш также прокомментировал ситуацию, назвав запись "такой, не выходящей за пределы обычного". Он отметил, что в условиях непосредственной угрозы войны слова министра обороны "очевидны и правильны".

Интересно то, что 9 мая 2025 года СБУ разоблачила двух агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили за Украиной. Целью их деятельности было узнать настроения населения Закарпатья и в том числе и относительно того, какой будет реакция военных и гражданских, если в область зайдут венгерские военные.