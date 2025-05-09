Будапешт готовится к войне: оппозиция опубликовала "слив" разговора министра обороны Венгрии
- Оппозиция Венгрии опубликовала запись разговора министра обороны, который говорит о создании сильной армии и отказе от "менталитета мира".
- Министр обороны не отрицал подлинность записи, заявив о необходимости создания армии, способной защитить страну.
- Руководитель канцелярии Орбана назвал слова министра обороны "очевидными и правильными" в условиях угрозы войны.
Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр опубликовал аудиозапись, на которой, вероятно, министр обороны Венгрии заявляет о намерении "порвать с политикой мира". Это противоречит с официальной позицией страны, которая держится в стороне от войны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.
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Что известно о слитой записи министра обороны Венгрии
Так, на записи от апреля 2023 года министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий говорит о решении создать "сильную, боеспособную венгерскую армию", что означает отказ от "менталитета мира" и переход к "нулевой фазе на пути к войне".
Кроме того, аудиозапись приоткрывает истинную причину так называемой политики "омоложения" венгерского войска – желание поставить более лояльных режиму Орбана военных.
Пока правительство Орбана годами говорит о защите венгров, именно это правительство готово ради денег и власти пожертвовать безопасностью собственных граждан. Это не политическая ошибка. Это – преступление. Такое преступление, которому нет и не будет прощения,
– указал Петер Мадьяр.
Интересно, что в ответ на публикацию министр обороны Венгрии не отрицал подлинность записи, вместо этого заявив: "Я создаю армию, способную и готовую защитить страну с оружием в руках... Мир требует силы".
Руководитель канцелярии Орбана Гергели Гуляш также прокомментировал ситуацию, назвав запись "такой, не выходящей за пределы обычного". Он отметил, что в условиях непосредственной угрозы войны слова министра обороны "очевидны и правильны".
Интересно то, что 9 мая 2025 года СБУ разоблачила двух агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили за Украиной. Целью их деятельности было узнать настроения населения Закарпатья и в том числе и относительно того, какой будет реакция военных и гражданских, если в область зайдут венгерские военные.