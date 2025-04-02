Венгрия приняла решение о выходе из Международного уголовного суда, – СМИ

Венгрия приняла решение о выходе из Международного уголовного суда. Толчком к этому стало заявление президента США Дональда Трампа о санкциях против суда.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Szabad Europa.

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Что известно о выходе Венгрии из МУС

Встреча послов, которых министр проинформировал о намерениях Будапешта, проходила при особых обстоятельствах. По словам нескольких источников издания, в зале использовались камеры с программой распознавания лиц, чтобы убедиться, что присутствуют только приглашенные гости.

Дипломаты сидели на стульях, на которых были указаны их имена, а если кто-то опаздывал, время задержки писали на спинке стула.

Фактически, политическое решение о выходе Венгрии из МУС, приняли еще несколько недель назад, однако правительство ждало, какой будет позиция Трампа по Суду.

По словам источника, после того, как 5 февраля Трамп заявил, что введет санкции против суда в связи с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, "венгерское правительство восприняло это как зеленый свет".

Издание также выяснило подробности процедуры выхода Венгрии из МУС. Согласно ей, правительство внесет в парламент проект резолюции о выходе, и если его поддержит большинство, то выход будет официально инициирован.

Также, по данным источников, текст проекта решения о выходе Венгрии из МУС будет размещен на сайте парламента уже вскоре.

Как отреагировали в ЕС на информацию о выходе Венгрии из МУС

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, которую цитирует "Европейская правда", сообщила, что в ЕС видели сообщения о возможном намерении Венгрии выйти из МУС. По ее словам, Будапешт пока не сообщал об этом официально.

Если это действительно так, то мы будем глубоко сожалеть, если какая-то из стран-членов решит выйти из МУС,

– заявила пресс-секретарь ЕК.

Она также напомнила, что устав МУС позволяет стране-подписанту Римского статута выйти из Суда путем подачи письменного заявления генеральному секретарю ООН.

"Решение о выходе вступает в силу через год после извещения и не влияет на обязательства сотрудничать по расследованиям", – отметила Гиппер.