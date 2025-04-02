Повідомляє 24 Канал з посиланням на Szabad Europa.

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Що відомо про вихід Угорщини з МКС

Зустріч послів, яких міністр поінформував про наміри Будапешта, проходила за особливих обставин. За словами кількох джерел видання, у залі використовувалися камери з програмою розпізнавання осіб, щоб впевнитися, що присутні лише запрошені гості.

Дипломати сиділи на стільцях, на яких були зазначені їх імена, а якщо хтось запізнювався, час затримки писали на спинці стільця.

Фактично, політичне рішення про вихід Угорщини з МКС, ухвалили ще декілька тижнів тому, однак уряд чекав, якою буде позиція Трампа щодо Суду.

За словами джерела, після того, як 5 лютого Трамп заявив, що введе санкції проти суду у зв'язку з ордером на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, "угорський уряд сприйняв це як зелене світло".

Видання також з'ясувало подробиці процедури виходу Угорщини з МКС. Згідно з нею, уряд внесе до парламенту проєкт резолюції про вихід, і якщо його підтримає більшість, то вихід буде офіційно ініційовано.

Також, за даними джерел, текст проєкту рішення про вихід Угорщини з МКС буде розміщено на сайті парламенту вже незабаром.

Як відреагували в ЄС на інформацію про вихід Угорщини з МКС

Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, яку цитує "Європейська правда", повідомила, що у ЄС бачили повідомлення про можливий намір Угорщини вийти з МКС. За її словами, Будапешт наразі не повідомляв про це офіційно.

Якщо це дійсно так, то ми глибоко шкодуватимемо, якщо якась з країн-членів вирішить вийти з МКС,

– заявила речниця ЄК.

Вона також нагадала, що статут МКС дозволяє країні-підписанту Римського статуту вийти із Суду шляхом подачі письмової заяви генеральному секретарю ООН.

"Рішення про вихід набуває чинності через рік після сповіщення і не впливає на зобов’язання співпрацювати щодо розслідувань", – зазначила Гіппер.