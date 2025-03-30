Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times Of Israel.

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Чому Нетаньягу не боїться арешту з боку МКС

У листопаді Віктор Орбан вирішив, що не буде дотримуватися рішення Міжнародного кримінального суду. Тож ізраїльському прем'єру не загрожує арешт. Тоді ж Орбан запросив колегу відвідати Угорщину.

На думку прем'єра Угорщини, рішення МКС є цинічним, оскільки суд втручається в поточний конфлікт у політичних цілях.

Нетаньягу буде в Угорщині з 2 по 6 квітня.

До слова, лідера Держави Ізраїль мала б арештувати і Польща. Але Варшава пообіцяла: якщо він приїде до Аушвіцу на 80-ту річницю звільнення Освенцима, то буде в безпеці. Таким чином країна вирішила зробити виняток. Адже, наприклад, Путіна затримали б.

Утім, Монголія не дотрималася вимог МКС і спокійно прийняла диктатора у вересні 2024-го.

Чому МКС хоче арештувати Нетаньягу

Міжнародний кримінальний суд підозрює Нетаньягу та Йова Галанта у злочинах проти палестинців. Утім, те саме стосується і бойовиків ХАМАС – їхню верхівку звинувачують у злочинах проти ізраїльтян.

20 травня 2024 року МКС запросив ордер на арешт Нетаньягу, Галанта та лідерів ХАМАС. Лідерові Ізраїлю інкримінують вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності в секторі Гази. Тоді МКС дав час прем'єрові.

Було сказано, що суд клопотатиме про видачу ордерів на арешт, якщо Ізраїль і ХАМАС продовжать коїти злочини. Та оскільки війна на Близькому Сході продовжилася, 21 листопада було видано ордер на арешт Нетаньягу та інших.