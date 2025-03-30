Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times Of Israel.

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Почему Нетаньяху не боится ареста со стороны МУС

В ноябре Виктор Орбан решил, что не будет соблюдать решение Международного уголовного суда. Поэтому израильскому премьеру не грозит арест. Тогда же Орбан пригласил коллегу посетить Венгрию.

По мнению премьера Венгрии, решение МУС является циничным, поскольку суд вмешивается в текущий конфликт в политических целях.

Нетаньяху будет в Венгрии со 2 по 6 апреля.

К слову, лидера Государства Израиль должна была бы арестовать и Польша. Но Варшава пообещала: если он приедет в Аушвиц на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, то будет в безопасности. Таким образом страна решила сделать исключение. Ведь, например, Путина задержали бы.

Впрочем, Монголия не придерживалась требований МУС и спокойно приняла диктатора в сентябре 2024-го.

Почему МУС хочет арестовать Нетаньяху

Международный уголовный суд подозревает Нетаньяху и Йова Галанта в преступлениях против палестинцев. Впрочем, то же самое касается и боевиков ХАМАС – их верхушку обвиняют в преступлениях против израильтян.

20 мая 2024 года МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и лидеров ХАМАС. Лидеру Израиля инкриминируют совершение военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа. Тогда МУС дал время премьеру.

Было сказано, что суд будет ходатайствовать о выдаче ордеров на арест, если Израиль и ХАМАС продолжат совершать преступления. Но поскольку война на Ближнем Востоке продолжилась, 21 ноября был выдан ордер на арест Нетаньяху и других.