В ноябре Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху. Было известно, что премьер Израиля приедет в Польшу на 80-ю годовщину освобождения Освенцима, поэтому в стране обещали арестовать его. Но потом передумали. Детали передает 24 Канал со ссылкой на интервью Анджея Дуды для Jerusalem Post.

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Почему Нетаньяху не арестуют в годовщину освобождения Освенцима

Журналисты заметили, что Нетаньяху и не собирался приезжать в Освенцим. Но заголовки прессы накалили ситуацию между странами, поэтому Дуда вмешался. Президент Польши попросил не арестовывать Нетаньяху во время визита.

Дуда подчеркнул: когда он участвовал в памятных мероприятиях пять лет назад, в Освенцим приехали около 200 человек, переживших Холокост. В этом году их будет всего 50. А потому важно услышать их свидетельства, чтобы сохранить основополагающие ценности человечества. К слову, Международный день памяти жертв Холокоста также 27 января.

Приглашение принять участие в чествовании направлено музеем Освенцима, и это открытое приглашение для всех. (...) Приглашение было направлено властям Израиля, а также всем евреям во всем мире. Каждый человек, для которого важна память о Холокосте, может присутствовать и встретиться с последними выжившими,

– объяснил Дуда.

Собственно, именно поэтому для Нетаньяху и сделали исключение. По словам Дуды, "власти Израиля являются наследниками памяти о Холокосте, а Польша – хранителем этой памяти". Поэтому каждый еврей, который хочет приехать в Польшу в этот день, может свободно это сделать.

Но неуместно сравнивать эту ситуацию с возможным арестом Путина. Как известно, страны должны арестовать Путина как преступника, если он куда-то приедет. Впрочем, например, Монголия этого не сделала, что вызвало дискуссию о нормах права в мире.

Почему МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Еще 20 мая 2024 года МУС запросил ордер на арест Нетаньяху, Галанта и лидеров ХАМАС. Нетаньяху подозревают в совершении военных преступлений и преступлениях против человечности в секторе Газа. Тогда МУС дал время премьеру.

Но 21 ноября был выдан ордер на его арест.

Поэтому говорилось, что Нетаньяху не приедет, а израильскую делегацию возглавит министр образования. Впрочем, Польша пошла навстречу. Дуда обратился с письмом к правительству, Туск согласился.

"Обеспечение участия израильских лидеров в торжествах 27 января 2025 года рассматривается польским правительством как часть выражения уважения к еврейскому народу, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, устроенного Третьим рейхом", – говорилось в постановлении польского правительства.

Интересно, что 13 января появилась информация, мол, Нетаньяху и не собирался в Освенцим. А все сообщения в СМИ были "медиапровокацией".