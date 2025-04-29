Выход Венгрии из Международного уголовного суда: парламент страны проголосовал "за"

Венгерский парламент проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда. Это еще один шаг к полному выходу из МУС, о котором в стране объявили в начале апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Сийярто.

Смотрите также "Как горохом об стену": Сикорский обратился к Сийярто относительно ветирования Венгрией помощи Украине

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из МУС, о чем 29 апреля сообщил глава МИД страны Сийярто.

Венгерский парламент только что проголосовал за выход из Международного уголовного суда. Этим решением мы отказываемся быть частью политизированной институции, которая потеряла свою беспристрастность и авторитет,

– написал Петер Сийярто в соцсети X.

Смотрите также Сийярто 13-й раз с 2022 года прибыл в Москву, в ЕС сомневаются в цели этих "поездок", – Bloomberg

Напомним, что в начале апреля в Венгрию приехал премьер Израиля Нетаньяху несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Будапешт не выполнил ордер и не арестовал политика.

В тот же день венгерский премьер Орбан заявил, что его страна выйдет из МУС, поскольку суд потерял свою "беспристрастность". Сообщалось, что тогда глава правительства уже запустил процесс выхода Венгрии из МУС и подписал соответствующее постановление правительства.